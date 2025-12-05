Mar aporta al sector más herramientas con las que mejorar su productividad

La conselleira Marta Villaverde presentó al sector del mar una nueva herramienta con la que mejorar su productividad. Se trata de la ya conocida web de estaciones de monitorización de parámetros ambientales en aguas poco profundas, cuyos datos están ahora a disposición de los productores.

Su objetivo, al abrigo del proyecto Redecos II, es modernizar el sistema de recogida de datos relativos a salinidad, temperatura del agua en los bancos marisqueros y todo tipo de parámetros que influyen en el cultivo de especies como el berberecho y la almeja.

La puesta en marcha de la plataforma online lleva pareja la instalación de doce sondas con las que obtener información, la cual se distribuirá a través del Observatorio Costeiro.

Se suman a las tres sondas adquiridas en la primera fase del Redecos –en 2022– para mejorar el conocimiento y estudio de las aguas en Os Lombos do Ulla, Miño y Barallobre.

La conselleira Marta Villaverde (en el centro) durante su visita al Intecmar. / Iñaki Abella

Así lo destacó esta mañana la conselleira, acompañada de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, y de la máxima responsable del Instituto Tecnológico para el Control del Medido Marino (Intecmar), Covadonga Salgado.

Lo hizo antes de desplazarse al polígono de Barro para entregar certificaciones de calidad a la empresa Alumar y asistir al estreno de sus ampliadas instalaciones. Marta Villaverde destacó la excelencia de sus productos y su compromiso con «la mejora continua y la innovación».

Desde la Xunta hacen hincapié en que Alumar, que empezó a operar en 2019 «como resultado de la unión de un grupo de bateeiros de Sanxenxo, Poio y Vigo», produce actualmente entre 12 y 15 toneladas diarias de mejillón.

Su evolución ha sido tan notable que exporta a diferentes mercados europeos, entre los que destacan Alemania, Italia y Portugal.

Villaverde brindó apoyo a la dirección de la empresa, aprovechando la visita para recordar que en el presupuesto de la Xunta del año que viene referido a la cadena mar-industria se incorporan 17 millones de euros mediante los que incentivar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de transformación.