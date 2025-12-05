Un estudio demostrará si Pontevedra está tensionada a nivel de vivienda

El Concello de Pontevedra, con el objetivo de obtener una «visión real y actual» de la situación residencial, ha aprobado en la Xunta de Goberno Local la licitación del expediente de contratación del estudio de mercado residencial en el municipio, tal y como informó ayer el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Este estudio «complejo y completo» procurará unir y contrastar la información dispersa existente sobre las viviendas turísticas y la edificabilidad actual en el territorio. El expediente de contratación sale a licitación con un coste de 96.800 euros y con un plazo de ejecución estimado de nueve meses, a partir de la firma del contrato.

El estudio de mercado residencial abordará múltiples campos con el fin de conseguir datos actuales sistematizados y contrastados para la toma de cualquier decisión en el futuro.

Respecto a la edificabilidad actual y futura, se analizará el estudio actual de la edificabilidad que tiene el planeamiento vigente y las posibilidades que tiene sin modificar. También se determinará cuantas viviendas se podrían construir en un hipotético nuevo planeamiento bajo el reglamento de la Lei do Solo de Galicia de 2016, «muy restrictiva».

En lo que se refiere al mercado y los precios, se proporcionará una foto fija de la cuestión residencial, incluyendo un análisis de los precios comparativamente con otras ciudades.

La capacidad adquisitiva y zonas tensionadas también serán analizadas, de modo que el estudio ahondará en quién compra la vivienda y cuál es la capacidad adquisitiva de la población. Esto es fundamental para saber si Pontevedra debe ser considerada una zona tensionada, en caso de que los precios estén muy por encima de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

En cuanto a otros factores, se incluirá una visión de la relación entre vivienda pública y la privada y el análisis del mercado en el casco histórico.

Los resultados de este trabajo servirán de base para que el Concello pueda tomar decisiones en consecuencia respecto al futuro del urbanismo residencial, incluidas las relacionadas con las viviendas turísticas.