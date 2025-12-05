El edificio de FP de Hostelería de Sanxenxo, listo en primavera

Vilalonga contará la próxima primavera con un nuevo equipamiento socioeducativo tras la rehabilitación integral del antiguo colegio O Cruceiro. El edificio albergará un FP Dual de Hostelería y Restauración, un centro social de mayores y una biblioteca.

El alcalde, Telmo Martín, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, acompañados de concejales de gobierno y miembros de la Mesa de Turismo realizaron ayer una visita a las obras.

Los trabajos avanzan a buen ritmo y está previsto que, según explicó el alcalde «estean rematados en primaveira». Martín destacó la necesidad de contar con un FP de estas características en un concello «que é un destino turístico líder do norte peninsular». La inversión que ronda los tres millones de euros que están siendo financiados por los fondos europeos y municipales. En la actualidad, el FP de Hostalería y Restauración se está impartiendo entre el IES Vilalonga, la parte teórica, y el Hotel Sixto, la parte práctica, a través de un alquiler que financia el Concello.

Por su parte, el conselleiro destacó la implicación del Concello y del sector turístico en un «proxecto redondo» por varias razones: por rehabilitar un edificio, por redundar en un servicio de calidad con esta formación y por la implicación público-privada en la actuación. «Vanse formar a persoas cunha inserción laboral do 100%», explicó.

El presidente del CETS, Alfonso Martínez, destacó «a necesidade desta formación que xa leva tres anos en activo e facendo prácticas nas nosas empresas turísticas e non podía ser implantado noutro sitio que en Sanxenxo». También agradeció la implicación de las «empresas que acollen aos alumnos para facer prácticas».

El director de obra, Carlos Berride, incidió en que el nuevo edificio supondrá un ahorro del 95% del consumo energético y del 96% en emisiones de CO2.

El centro social se ubicará en la zona del antiguo gimnasio, con una superficie útil de 375 metros cuadrados. Este espacio estará dotado de dos zonas para cafetería y escenario con zona de baile, que podrán estar vinculados o ser independientes. De la misma manera, la parte del escenario y baile se puede convertir en un gran espacio para conferencias o presentaciones de diversa índole con capacidad para 120 personas.

La nueva biblioteca tendrá una superficie útil de 185 metros cuadrados y contará con zona de estudio, zona infantil, zona de ordenadores, archivo y aseos, además de una área de lectura exterior con un pequeño patio ajardinado en donde se podrán realizar las presentaciones de libros y talleres infantiles.

Las plantas primera y segunda suman 1.032 metros cuadrados (535 en la primera y 497 en la otra). En ellas se ubicará el ciclo de Hostelería y Restauración en modalidad de FP dual.