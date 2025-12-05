Desbloqueo definitivo de la variante de Alba en Pontevedra: 12 millones y un viaducto de 242 metros

La pregunta que la conselleira de Infraestruturas reconocía como recurrente en cada una de sus visitas a Pontevedra, “¿Para cuándo la variante de Alba?”, deja hoy de ser una incógnita y tiene ya fecha en el calendario. Tras años de estudios, polémicas vecinales y bloqueos administrativos, la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra han escenificado esta mañana el deshielo definitivo para una infraestructura vital.

Con una inversión prevista de 12 millones de euros, la nueva variante conectará la carretera de Vilagarcía (PO-531) con la carretera de Santiago (N-550), que actualmente se entroncan a través de la PO-225, un vial sinuoso y estrecho que soporta hasta 12.000 vehículos por día.

“Non son poucas as veces que tropeza un camión e dificulta a conexión”, reconoció la conselleira, María Martínez Allegue, aludiendo al famoso paso inferior del ferrocarril donde los vehículos pesados quedan encajados habitualmente, y a la peligrosidad para los vecinos y peregrinos del Camino Portugués.

La nueva variante, de casi un kilómetro de longitud (992 metros), funcionará como un bypass que absorberá gran parte de ese tráfico, pero también de la PO-531 (con 19.200 vehículos/día) y la N-550 (18.000 vehículos/día).

El acto, protagonizado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, junto al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, Ana Deza, tuvo lugar en el edificio administrativo de la Xunta y sirvió para presentar la hoja de ruta de una obra que, si el calendario de la administración autonómica no se demora, supondrá que las máquinas trabajen sobre el terreno partir de 2027.

En concreto, la Xunta prevé que en el primer trimestre de 2026 se entregue el proyecto del trazado. Seguirá en el siguiente trimestre la tramitación ambiental simplificada y la información pública, para continuar en 2027 con la aprobación definitiva y la licitación de la obra.

Si se cumplen las previsiones, Pontevedra y la comarca verán finalizada esta variante histórica en el horizonte de 2029.

Frente a los temores iniciales de una "autovía" que partiera las parroquias, el proyecto presentado en la mañana de este viernes, basado en la alternativa más al este de las estudiadas en 2019, apuesta por la integración. Ana Deza, directora de la AXI, detalló que se tratará de una calzada de dos carriles (uno por sentido de 3,5 metros), con aceras exteriores de 2 metros.

En la margen izquierda se habilitará una senda peatonal de 2,5 metros separada por una zona ajardinada de 1,22 metros de ancho.

La infraestructura más compleja será un viaducto de 242 metros de longitud y una altura máxima de más de 17 metros. Esta estructura es necesaria para salvar la autopista AP-9, el cauce del río Gándara y la línea de ferrocarril.

El trazado se articulará a través de nuevas conexiones. En Campañó se ampliará la actual glorieta de la PO-531, que pasará a tener dos carriles de acceso. También se creará una intersección para conectar con la carretera local entre los lugares de Cachalpal y O Freixo, y una nueva glorieta intermedia a niel que unirá Pontecabras y Banqueira, en la que también se dará continuidad a la nueva senda proyectada.

Por lo que respecta a la conexión con la N-550, el trazado finalizará en una nueva glorieta sobre la carretera de Santiago, una infraestructura con un diámetro exterior de 38 metros y en la que también se dará continuidad a los itinerarios peatonales en ambos márgenes.

"É un día moi alegre", confesó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, quien situó el punto de inflexión en una reunión mantenida en octubre de 2023 con el presidente Alfonso Rueda. "A partir de aí tomouse a decisión política", señaló el regidor, agradeciendo que se hayan atendido las demandas municipales para que la vía sea "aberta" y permeable, y no un corredor cerrado. Lores pidió, eso sí, que los técnicos municipales puedan supervisar el trazado final para evitar futuras alegaciones.

La conselleira recogió el guante destacando la colaboración institucional: "Cando as administracións colaboran con independencia das cores políticas, as cousas saen adiante".