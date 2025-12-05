Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis abrirá el martes el plazo para el Cuntilín Nadal 2025

R. P.

Cuntis

El Concello de Cuntis informa de que el próximo martes, 9 de diciembre, se abrirá el plazo de inscripción para una nueva edición del Cuntulín Nadal, pensado para la conciliación de las familias y cuyas sesiones se desarrollan los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero de 2026, con programaciones lúdicas pensadas para los niños. El plazo concluirá el próximo 18 de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents