Cuntis abrirá el martes el plazo para el Cuntilín Nadal 2025

El Concello de Cuntis informa de que el próximo martes, 9 de diciembre, se abrirá el plazo de inscripción para una nueva edición del Cuntulín Nadal, pensado para la conciliación de las familias y cuyas sesiones se desarrollan los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero de 2026, con programaciones lúdicas pensadas para los niños. El plazo concluirá el próximo 18 de diciembre.