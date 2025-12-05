Cuntis abrirá el martes el plazo para el Cuntilín Nadal 2025
Cuntis
El Concello de Cuntis informa de que el próximo martes, 9 de diciembre, se abrirá el plazo de inscripción para una nueva edición del Cuntulín Nadal, pensado para la conciliación de las familias y cuyas sesiones se desarrollan los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero de 2026, con programaciones lúdicas pensadas para los niños. El plazo concluirá el próximo 18 de diciembre.
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»
- «En nuestra profesión ves cosas tremendas, pero es muy gratificante»
- Una experiencia dulce al completo
- Poio rinde tributo al amor más incondicional
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Segunda mano para compensar el consumismo voraz