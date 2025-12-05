Convocada una huelga de 24 horas la próxima semana en Ence por los despidos

El comité de empresa de Ence en Pontevedra ha acordado convocar una huelga de 24 horas desde las seis de la mañana del próximo martes 9 de diciembre hasta las seis del siguiente día, el miércoles 10 de diciembre, en lo que afectará a los turnos del 9.

Además, ese mismo día, se celebrará una concentración a las 11 horas ante el edificio administrativo de la Xunta en San Caetano, en Santiago de Compostela, para exigir «audiencia inmediata» con el presidente de la Xunta y la Consellería de Industria, como han solicitado hasta el momento.

Previamente, hoy viernes, 5 de diciembre, los delegados del comité de empresa se presentarán ante el acto organizado por la CEG en Santiago.

El comité de empresa denuncia una «traumática medida de despido colectivo» y «mala fe y nula voluntad de acuerdo» por parte de la dirección de la empresa en el proceso de ERE, lo que le ha llevado a convocar la huelga.

En respuesta, la empresa recuerda que suma cuatro trimestres consecutivos de pérdidas y que ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad para implementar hasta 2027, apoyado en la IA y la automatización de procesos.

«La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027», informan fuentes de Ence.