El Consello Asesor del CHOP se reúne en el Provincial

El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés convocó ayer al Consello Asesor de Pacientes del CHOP en un encuentro celebrado en el Hospital Provincial, durante el que se analizaron cuestiones como la incorporación de nuevas asociaciones: Pontecorazón, de enfermos caríacos, y Asotrame, de transplantados de médula ósea y enfermedades oncohematológicas.

Por otro lado, también se trataron temas relativos a iniciativas de humanización, nuevas acreditaciones y certificados de calidad en el área de salud, reconocimientos o los futuros servicios digitales.