El Consello Asesor del CHOP se reúne en el Provincial
J. Antepazo
Pontevedra
El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés convocó ayer al Consello Asesor de Pacientes del CHOP en un encuentro celebrado en el Hospital Provincial, durante el que se analizaron cuestiones como la incorporación de nuevas asociaciones: Pontecorazón, de enfermos caríacos, y Asotrame, de transplantados de médula ósea y enfermedades oncohematológicas.
Por otro lado, también se trataron temas relativos a iniciativas de humanización, nuevas acreditaciones y certificados de calidad en el área de salud, reconocimientos o los futuros servicios digitales.
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»
- «En nuestra profesión ves cosas tremendas, pero es muy gratificante»
- Una experiencia dulce al completo
- Poio rinde tributo al amor más incondicional
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Segunda mano para compensar el consumismo voraz