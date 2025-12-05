Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consello Asesor del CHOP se reúne en el Provincial

Consello asesor de pacientes del CHOP. | |

Consello asesor de pacientes del CHOP. | |

J. Antepazo

Pontevedra

El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés convocó ayer al Consello Asesor de Pacientes del CHOP en un encuentro celebrado en el Hospital Provincial, durante el que se analizaron cuestiones como la incorporación de nuevas asociaciones: Pontecorazón, de enfermos caríacos, y Asotrame, de transplantados de médula ósea y enfermedades oncohematológicas.

Por otro lado, también se trataron temas relativos a iniciativas de humanización, nuevas acreditaciones y certificados de calidad en el área de salud, reconocimientos o los futuros servicios digitales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents