Concentración y huelga en Froiz Frutas y Verduras
Acusan a la empresa de no querer pagar el «plus de frío» dictado por una sentencia judicial
El comité de empresa de Froitas ha anunciado la convocatoria de una «movilización crucial» tras la sentencia favorable del pasado 8 de julio por el juzgado de lo social número 3 de Pontevedra. Esta sentencia reconoce el derecho de un trabajo del almacén de frigrorífico de Froitas a percibir un 25% del salario base en concepto de «plus de frío», tras una demanda interpuesta en 2024.
«A pesar de que el juzgado dicta sentencia favorable, y después de mantener una reunión con la empresa (Froitas, Charcutería y Froiz Mar) la dirección ha comunicado un recurso ante el TSXG y la negativa a hacer efectivo este plus para toda la plantilla», lamenta el comité de empresa, que informa así de una concentración hoy de 12.30 a 13.30 ante la sede central logística de Lourido y huelga en el almacén de Froitas los días 22, 23 y 24 de diciembre.
