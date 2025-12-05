Concentración y huelga en Froiz Frutas y Verduras

El comité de empresa de Froitas ha anunciado la convocatoria de una «movilización crucial» tras la sentencia favorable del pasado 8 de julio por el juzgado de lo social número 3 de Pontevedra. Esta sentencia reconoce el derecho de un trabajo del almacén de frigrorífico de Froitas a percibir un 25% del salario base en concepto de «plus de frío», tras una demanda interpuesta en 2024.

«A pesar de que el juzgado dicta sentencia favorable, y después de mantener una reunión con la empresa (Froitas, Charcutería y Froiz Mar) la dirección ha comunicado un recurso ante el TSXG y la negativa a hacer efectivo este plus para toda la plantilla», lamenta el comité de empresa, que informa así de una concentración hoy de 12.30 a 13.30 ante la sede central logística de Lourido y huelga en el almacén de Froitas los días 22, 23 y 24 de diciembre.