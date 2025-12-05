Adjudicado por 643.000 el almacenamiento de Farmacia de Montecelo

La Consellería de Sanidade ha adjudicadoel suministro e instalación de los sistemas de almacenamiento automatizado de farmacia para el Hospital Montecelo de Pontevedra por un importe de 643.341 euros.

La empresa Algoritmos, Procesos y Diseños S.A. resultó adjudicataria de la instalación de unos sistemas automáticos de almacenamiento -tipo carrusel- que permitirán optimizar el espacio físico disponible, reducir los tiempos de preparación de pedidos internos y mejorar la precisión en el control de stock.

Estos sistemas, además, de facilitar la integración con los sistemas de gestión del hospital, mejoran el seguimiento de los medicamentos y disminuyen el riesgo de errores en la dispensación.

Asimismo, los equipos automatizados contribuirán a liberar recursos humanos para tareas de mayor valor asistencial, lo que revertirá positivamente en la calidad de la atención farmacéutica.

Hay que recordar que el servicio de Farmacia recibió el premio de Farmacia Hospitalaria en Oncología de los galardones «Best in class».