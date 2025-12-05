Acusan al Concello de Cotobade de gastar 18.000 euros al año en propaganda
Destinados sin contrato a la empresa Viravolta
El grupo municipal socialista de Cerdedo-Cotobade, ha denunciado que el Concello «lleva años pagando casi 18.000 euros anuales a la empresa Viravolta Comunicación, sin contrato, sin licitación y sin transparencia».
Así lo asegura la portavoz municipal Ana Couto, que ha accedido a la documentación tras solicitar información y que habla de «un auténtico chiringuito pagado con dinero público para mantener la maquinaria de propaganda del alcalde».
Según la información, la empresa Viravolta cobra 1.200 euros al mes más IVA desde 2021, «lo que supone más de 17.400 euros al año». Recuerdan, además, que esta empresa era propiedad del candidato del PP en Ponte Caldelas hasta agosto de 2023, «implicado en una polémica oposición municipal judicializada por presunto tráfico de influencias».
