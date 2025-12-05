Los 3 millones de la Xunta para Monte Porreiro y saneamiento

El Concello de Pontevedra ya ha definido el destino de los tres millones de euros comprometidos por la Xunta de Galicia y prioriza inversiones en el barrio de Monte Porreiro y en la red de saneamiento.

El regidor lerezano, Miguel Anxo Fernández Lores, remitió una carta al presidente autonómico, Alfonso Rueda, durante la mañana de ayer. En ella indicó los dos proyectos a los que irá destinada la inversión.

«Estos fondos derivan de un compromiso adquirido por el presidente Rueda durante una visita oficial a Pontevedra, destinado a instalaciones deportivas y saneamiento», indican desde el Concello.

La decisión final del gobierno local fue la de asignar estos tres millones de euros de la siguiente manera: 2 millones dedicados al pabellón de Monte Porreiro y el millón restante se invertirá en acciones de saneamiento prioritario.

El alcalde pontevedrés destacó que «el proyecto de mejora urbana y creación de una instalación deportiva en Monte Porreiro ya está adjudicado y se iniciará próximamente».

De este modo, existe un destino y un proyecto definidos, lo que permite ya la firma del convenio correspondiente con la Xunta de Galicia.

En cuanto al dinero destinado a saneamiento, «la aplicación concreta dependerá de la distribución de los fondos del EDIL y de los proyectos ya presentados por el Concello, como los de reurbanización de calles y saneamiento en Valdecorvos», cuentan, aunque adelantan que «se destinará al proyecto que sea más operativo».

La parcela de bomberos

Además de la asignación financiera, la carta enviada al presidente Alfonso Rueda incluyó una segunda cuestión. «La solicitud de las características técnicas, superficie y demás datos precisos de la parcela que la Xunta demanda para reubicar las instalaciones destinadas a un taller de camiones de bomberos (posiblemente forestales) que actualmente ocupan la Xunqueira de A Gándara».

Cuentan desde el Concello que están a la espera de esta información «para procurar y acercar una parcela alternativa adecuada, que podría estar situada en el polígono de O Vao, y así formalizar la cesión y el traslado lo antes posible».