La Xunta rinde homenaje a sus funcionarios jubilados este año

Los funcionarios de la delegación territorial de Pontevedra jubilados durante el año 2025 fueron homenajeados durante la jornada de ayer.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, presidió el acto, que tuvo lugar en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, ubicado en Campolongo.

Reguera contó con la presencia de los directores territoriales de las distintas consellerías que entregaron un pequeño regalo a los homenajeados.

En total fueron 16 los trabajadores jubilados reconocidos en el certamen administrativo. En su representación tomó la palabra Eugenio Fernández Piñeiro, que dirigió un emotivo discurso a los allí presentes.

Por su parte, el delegado territorial de Pontevedra puso el broche final a la celebración subrayando «la importancia de contar con funcionarios comprometidos y que trabajen de forma coordinada».

«Estoy seguro de que los compañeros que dejáis en este edificio os echarán de menos y espero que hayan sido quien de aprender de vosotros todo el posible», exclamó Reguera.

El delegado deseó un 2026 «lleno de salud y felicidad» a todos los presentes y recordó que el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra «será siempre vuestra casa».