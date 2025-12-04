La Xunta lanza 66 plazas en Pontevedra para la segunda edición de la FP Acelerada

La Xunta de Galicia ha lanzado la segunda edición de la FP Acelerada con 506 plazas disponibles para cursar un total de 23 ciclos formativos en 16 centros integrados de las cuatro provincias de enero a julio. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el día 18 de diciembre y los interesados deben realizar los trámites a través del Portal Educativo.

En el caso de Pontevedra son un total de 66 plazas. En el CIFP Carlos Oroza, son 22 en «Venda en panadaría e pastelaría» y otras 22 en «Servizos en restaurante». En el CIFP Montecelo, hay 22 plazas en «Operacións auxiliares ou básicas referentes ao mantemento e a reparación de vehículos automóbiles na área de carrozaría».

El titular de Educación, Román Rodríguez, aprovechó un encuentro en Santiago para animar a los jóvenes a aprovechar esta nueva vía formativa para mejorar su cualificación y, de este modo, ampliar su futuro profesional y personal. Román Rodríguez explicó que la FP Acelerada es una modalidad de formación rápida, concentrada en un período de entre cuatro y seis meses de duración, en función del ciclo de que se trate, que representa «una doble ventaja» para alumnos y empresas. «Por una parte, las personas disponen de una vía rápida de formación para al acceso al comprado laboral y, por otra, las empresas tienen un acceso más ágil a personal cualificado, sobre todo en aquellos sectores donde hay más demanda», explicó.

En el primero turno que arrancó en septiembre y que concluye en diciembre hubo un total de 153 matrículas. La Xunta confía en que se irá asentando año a año, al igual que sucedió con otras iniciativas en su día.