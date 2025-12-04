Denuncian un caso grave de maltrato a una perra: «La palabra animal les queda grande»

La maldad de algunos humanos no tiene límites. Ni la maldad ni la crueldad. Buen testimonio de ello pueden dar desde la protectora Os Palleiros de Pontevedra, en donde estos días han tenido que asistir horrorizados a un nuevo caso de maltrato animal grave.

En esta ocasión se trata de una pequeña podenca, bautizada por la protectora como Sopa, que fue encontrada en la parroquia pontevedresa de Salcedo en un estado lamentable. Lo que parecía en principio un abandono más, se convirtió en toda una pesadilla en cuanto el animal fue rescatado y examinado por el veterinario.

«Lo que han hecho con ella no tiene nombre ni perdón. Son unos animales. Aunque en realidad hay que decir que la palabra animal se les queda grande, porque un animal nunca haría algo así», expresa emocionada a FARO Gloria Cubas, presidenta de Os Palleiros.

«Recibimos el aviso de una perra herida en el lugar de A Ruibal, Salcedo, con una pata colgando», informa.

Se acercó hasta este punto una de las voluntarias de Os Palleiros y la recogió. La sorpresa fue cuando el animal fue trasladado al veterinario, donde la sometieron a una radiografía para ver el estado de la pierna herida.

«Tenía el cuello rajado, en lo que todo apunta a que se lo cortaron para sacarle el microchip», se lamenta Cubas.

Pero lo peor fue que el cuerpo del animal estaba lleno de balines, tal y como se puede apreciar en las pruebas que se le realizaron y que sorprendieron a los propios veterinarios.

En la radiografía se pueden ver numerosos balines. | FdV

«Esto es desesperante y algo que no se puede consentir. ¿Cómo puede ser una persona tan mal? ¿Cómo pueden ser tan animales? Aunque la palabra animales les queda grande, porque los animales les dan mil vueltas», reflexiona una mujer que lleva media vida entregada al cuidado y salvación de animales sin hogar.

La denuncia correspondiente ya ha sido interpuesta. Aunque habrá que investigar el caso, todo apunta a que se trata de la perra de un cazador, por ser la podenca una raza utilizada para tal práctica. También sirve como pista el hecho de que fuese acribillada a balines.

Poco habitual

En Os Palleiros están horrorizados por que se haya sometido a una pobre perra a tantísimo sufrimiento. Es más, confirma Gloria Cubas que es muy raro que se les intente quitar el chip a los animales. «En dieciocho años que llevo aquí solo nos ha pasado que le hayan quitado el chip a un perro tres veces», reconoce.

Sopa, nombre que se le ha puesto por el estado en el que se encontraba, se recupera de las lesiones que le hicieron, pero de lo que sí tardará mucho en salir es de las heridas psicológicas. «Está hecha polvo», confiesa la presidenta de Os Palleiros.