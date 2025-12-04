El PSOE exige a la Diputación de Pontevedra que ejecute los 3 tramos de la Vía Verde

El grupo municipal socialista ha decidido elevar el tono contra la Diputación de Pontevedra para evitar que el proyecto de la Vía Verde das Rías Baixas quede inconexo. Su portavoz, Iván Puentes, ha registrado una moción para el próximo Pleno en la que exige al Gobierno provincial que cumpla con los compromisos adquiridos y ejecute la totalidad del trazado, instando a que las obras avancen «en paralelo» en los tres tramos pendientes: Portas-Pontevedra, Pontevedra-Arcade y Arcade-Chapela.

Puentes ha criticado duramente la gestión de los populares, a cargo del presidente provincial Luis López y el vicepresidente Rafa Domínguez, acusándolos de «improvisación permanente» tras la reunión que mantuvieron en Madrid con Adif el pasado 18 de noviembre. Según el edil socialista, centrarse exclusivamente en el desbloqueo del tramo Pontevedra-Arcade supone «ignorar por completo» el resto del recorrido y renunciar de facto a la gran infraestructura que debería unir Vilagarcía de Arousa con Vigo a través de una senda continua de casi 60 kilómetros. «No pueden despreciar la tramitación de los otros itinerarios; si de verdad existe voluntad, hay que trabajar en los tres frentes», sentenció.

La moción socialista detalla la disparidad en el estado de maduración de los sectores pendientes y la necesidad de impulsarlos simultáneamente para no crear «una tercera vía verde aislada». Puentes recordó que el tramo Portas-Pontevedra es el más sencillo de ejecutar: ya cuenta con una propuesta de trazado elaborada en el anterior mandato junto al colectivo Pedaladas, dispone de los terrenos y tiene el visto bueno de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Por contra, el tramo Arcade-Chapela ni siquiera tiene propuesta de trazado.

El líder del PSOE local recordó además que el Pleno de Pontevedra ya aprobó en mayo de 2025, con el voto a favor del propio Rafa Domínguez, una moción para que la Diputación liderase esta infraestructura. Basándose en esa promesa de financiación provincial, el Concello reasignó a otras necesidades los casi 700.000 euros de fondos Next Generation que originalmente iban destinados a la vía. «Ahora vemos que esos compromisos del PP son papel mojado», lamentó Puentes.

Para tratar de blindar el proyecto, la moción insta también a las alcaldías de Pontevedra, Vilaboa, Soutomaior, Portas, Caldas de Reis y Barro a firmar un gran convenio de colaboración que evite que la Vía Verde se quede en parches aislados.