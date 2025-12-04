El PP propone recuperar la Escuela Taller de Monte Porreiro

El grupo municipal del PP propone recuperar la parcela de 3.000 metros cuadrados de la antigua Escuela Taller. Para ello, el portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la concejala Silvia Crespo se han reunido con la nueva directiva de la Asociación de Veciños O Mirador, en el Centro Cultural de Monte Porreiro.

De esta manera, los populares han realizado una moción que se debatirá en el próximo pleno, para definir la futura utilidad de la parcela, garantizar un calendario de actuaciones y financiación concreta y lo que consideran más importante, «recuperarla como espacio de oportunidades priorizando usos ligados a la formación en oficios, el empleo y actividades sociales compatibles, recuperando así la esencia con la que nació la Escuela Taller», explica Crespo, quien también exige actuaciones de limpieza, seguridad y mantenimiento para defender el deterioro del inmueble. Así, el Partido Popular propone volver a aprovechar un espacio público ya existente, disfrutando de su localización y su historia como Escuela Taller para convertirlo en «una herramienta útil para jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, personas que necesitan reciclarse, entidades de barrio que necesitan un lugar digno donde desarrollar su actividad y, en definitiva, para comprometerse de verdad con Monte Porreiro», concluyó la concejala popular.