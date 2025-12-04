El PP de Caldas afirma que la Variante Oeste está «muerta»

El portavoz municipal del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, considera que el actual proyecto de la Variante Oeste de la villa y Acceso de Oporto de Vilagarcía a la AP-9, basado en el estudio informativo impulsado por el Ministerio de Transportes, está «totalmente muerto» gracias a la presión vecinal y «el enorme trabajo de las plataformas de las parroquias de Godos, Santa María, Arcos, Bemil y Saiar». Anunció que su partido va a seguir luchando y apoyando a los caldenses en esta «justa demanda» hasta que su paralización por parte del Gobierno de España sea oficial.

El concejal popular informó de que los objetivos que el PSOE pretendía con la reactivación de este proyecto «tan necesario para descongestionar el tráfico del centro de nuestra villa» salieron totalmente al revés de lo que esperaban precisamente por la «férrea, justa y razonable» oposición de los vecinos, a los que les quiso agradecer enormemente su trabajo, compromiso e implicación en la defensa del municipio.

«Creo que los caldenses dieron un ejemplo a toda Galicia de su fuerza, de su orgullo y de su sentidiño para evitar que un proyecto pintado en un despacho de Madrid había reventado y dividido nuestro territorio», manifestó el edil, que acusó al alcalde de Caldas de mantener una «política obstruccionista».