Portas honra a Concepción Pérez en «Aquí faltan páxinas»
H.D.
La figura de Concepción Pérez Iglesias, primera alcaldesa de Portas y también de Galicia, acaba de protagonizar en la Casa de la Cultura municipal una de las tertulias de la tercera edición del programa provincial «Aquí faltan páxinas», la iniciativa con la que el organismo está rescatando las historias de mujeres que no suelen ser contadas.
En la celebración, en la que participó la diputada de Igualdade, Paula Bouzós, y también el alcalde de Portas y diputado provincial, Ricardo Martínez, tomaron la palabra Concha, Carlos y Sinda Méndez junto a Rebeca López, nietos y bisnieta, respectivamente, de Concepción Pérez Iglesias.
En conjunto, recordaron la trayectoria de una reconocida mujer que, nacida en Santiago de Compostela, llegó a Portas en 1907 para dirigir la Escuela femenina, asentándose en Lantaño.
