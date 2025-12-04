La Policía investiga el robo de los tres abetos del Recuncho de Nadal de O Santo
El espacio festivo se trasladará al campo de fiestas de Nantes
H.D.
La Policía Local de Sanxenxo investiga el robo de los tres abetos del Recuncho de Nadal colocados la semana pasada por personal municipal en el entorno de la capilla de O Santo, dentro de la iniciativa «Unha asociación. Unha árbore», que puso en marcha la concejalía de Cultura.
Con el objetivo de que no vuelva a ocurrir y que Nantes no se quede sin su espacio navideño, el Recuncho se traslada al campo de fiesta, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales. El Concello aportará la iluminación y un abeto, así como el chocolate y la rosca para la fiesta del encendido que se organiza el próximo lunes a partir de las 18.30 horas.
Nantes comenzará a celebrar durante este fin de semana y prolongará hasta el próximo lunes las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, Santa Eulalia y San Antonio.
Durante la jornada del sábado tendrá lugar una nueva edición de la Festa da Fabada, donde los asistentes podrán degustar raciones de este popular plato a precios populares. La fiesta estará amenizada desde las 13.00 horas por el dúo Perlas.
El domingo se oficiará la misa en honor a Santa Eulalia, seguida de la procesión a cargo del grupo de gaitas Breteva de Nantes.
Ya por la noche, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con una gran verbena a cargo de la orquesta Los Satélites y Marbella y un DJ.
La celebración pondrá punto final el lunes en su última jornada, que comenzará a las 12.30 horas con la realización de la misa en honor a la Inmaculada con posterior procesión con el grupo Savia Nova Terribles do Santo.
