Las personas con discapacidad se reúnen para reivindicar sus derechos

«Cuando en 2016 decidimos unirnos para celebrar juntos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad no pudimos imaginar llegar tan lejos», confesaba ayer un miembro de la asociación Amizade en esta jornada especial que lleva por bandera la defensa y reivindicación de los derechos, así como la visibilización de estas personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la vida. Para ello, diferentes entidades y autoridades políticas participaron ayer en un acto celebrado en la Plaza de la Peregrina.

Fontenla inaugura el acto. / Jose Antepazo

Haciendo honor al nombre del evento, ‘Bajo el mismo paraguas’, tras el discurso de presentación realizado por José Manuel Fontenla, presidente de la Afapo, los asistentes procedieron a la «paraguada», una iniciativa solidaria mediante la que los asistentes mostraban su apoyo a la causa abriendo su paraguas, «símbolo de la igualdad, del respeto y de la inclusión», tal y como señala un miembro de la asociación Juan XXIII. De hecho, en este aspecto, Luis López, presidente de la Diputación, señaló que «queremos seguir creciendo bajo este gran paraguas de la diversidad». Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, apuntó que «seguiremos trabajando por un futuro mejor y sin discriminación».

Muestra solidaria 'Bajo el mismo paraguas'. / Jose Antepazo

Asimismo, los protagonistas de este día también hicieron sus reivindicaciones, pues tal y como apuntan desde Asearpo, «todas las personas, tengamos la condición que tengamos, debemos vivir con dignidad. En España, hay cuatro millones de personas con discapacidad y queremos que toda la sociedad escuche lo que hoy pedimos». Entre estas peticiones, destacan la reclamación de «una educación inclusiva», que «los centros cuenten con profesionales cualificados», «un apoyo real e integral a las familias» o «un sistema laboral que no excluya», defendiendo que «nuestro talento es mayor a nuestra discapacidad».

Las autoridades abren sus paraguas en señal de apoyo. / Jose Antepazo

Por último, los asistentes pusieron el broche de oro a este evento como se merece: bailando canciones animadas y de esperanza, tales como ‘Madre Tierra’ de Chayanne. La alegría era notoria entre los allí reunidos, pues hasta las autoridades políticas mostraron sus pasos de baile con una sonrisa de oreja a oreja.