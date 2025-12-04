Las personas con discapacidad se reúnen para reivindicar sus derechos
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, varias entidades y autoridades protagonizaron ayer un encuentro para visibilizar y apoyar la diversidad funcional
«Cuando en 2016 decidimos unirnos para celebrar juntos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad no pudimos imaginar llegar tan lejos», confesaba ayer un miembro de la asociación Amizade en esta jornada especial que lleva por bandera la defensa y reivindicación de los derechos, así como la visibilización de estas personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la vida. Para ello, diferentes entidades y autoridades políticas participaron ayer en un acto celebrado en la Plaza de la Peregrina.
Haciendo honor al nombre del evento, ‘Bajo el mismo paraguas’, tras el discurso de presentación realizado por José Manuel Fontenla, presidente de la Afapo, los asistentes procedieron a la «paraguada», una iniciativa solidaria mediante la que los asistentes mostraban su apoyo a la causa abriendo su paraguas, «símbolo de la igualdad, del respeto y de la inclusión», tal y como señala un miembro de la asociación Juan XXIII. De hecho, en este aspecto, Luis López, presidente de la Diputación, señaló que «queremos seguir creciendo bajo este gran paraguas de la diversidad». Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, apuntó que «seguiremos trabajando por un futuro mejor y sin discriminación».
Asimismo, los protagonistas de este día también hicieron sus reivindicaciones, pues tal y como apuntan desde Asearpo, «todas las personas, tengamos la condición que tengamos, debemos vivir con dignidad. En España, hay cuatro millones de personas con discapacidad y queremos que toda la sociedad escuche lo que hoy pedimos». Entre estas peticiones, destacan la reclamación de «una educación inclusiva», que «los centros cuenten con profesionales cualificados», «un apoyo real e integral a las familias» o «un sistema laboral que no excluya», defendiendo que «nuestro talento es mayor a nuestra discapacidad».
Por último, los asistentes pusieron el broche de oro a este evento como se merece: bailando canciones animadas y de esperanza, tales como ‘Madre Tierra’ de Chayanne. La alegría era notoria entre los allí reunidos, pues hasta las autoridades políticas mostraron sus pasos de baile con una sonrisa de oreja a oreja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un perro muerde a dos personas y ataca a una menor, en Portonovo
- Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»
- «En nuestra profesión ves cosas tremendas, pero es muy gratificante»
- Una experiencia dulce al completo
- Poio rinde tributo al amor más incondicional
- Segunda mano para compensar el consumismo voraz
- Detenido por agredir a su mujer en una discusión en casa
- «Un error frecuente en menopausia es comer poco por miedo a ganar peso»