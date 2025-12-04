Marín pone a prueba al contenedor marrón con seis instalaciones

El Concello de Marín pondrá en marcha a lo largo de este mes una prueba piloto del contenedor marrón, destinado a la recogida selectiva de los residuos orgánicos, «uno de los cambios más relevantes incluidos en el nuevo contrato de residuos sólidos urbanos recientemente adjudicado», anuncian.

Esta prueba se desarrollará antes de la colocación de los 80 nuevos contenedores marrones previstos en el contrato y que, una vez instalados, «estarán abiertos al uso de toda la ciudadanía». El objetivo es «testear el sistema, evaluar los volúmenes que se generan y garantizar que la separación y clasificación de los biorresiduos se realiza correctamente», adelantan.

En una primera fase, la experiencia se centrará en los establecimientos de hostelería y comedores colectivos. Participarán mediante un sistema de llave previamente acordado con el Concello.

Se instalarán seis colectores situados en la avenida de Ourense y en la calle Ezequiel Massoni. La participación permitirá evaluar no solo la cantidad total generada, sino también el grado de pureza, un aspecto esencial para el posterior tratamiento y compostaje.