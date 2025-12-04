Un manual aborda cómo detectar problemas de equilibrio en la infancia

Acercar a los y a las profesionales del ámbito clínico, deportivo o educativo diferentes métodos para evaluar el equilibrio y el control postural en niños y niñas, así como orientarlos en la creación de tareas que contribuyan a su desarrollo son los objetivos centrales de «Equilibrio y control postural. Concepto, evaluación y estrategias de trabajo para profesionales», un libro realizado por los investigadores de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte José Luis García Soidán y Vicente Romo; el doctor por la Universidade de Vigo y profesor de Educación Física Jesús García Liñeira y la profesora de la Universidad de León Raquel Leirós. Editado por el Servicio de Publicaciones de la UVigo, este manual destaca la importancia de evaluar y desarrollar el equilibrio y el control postural en la infancia, subrayan los autores.

No en vano, recuerda García Liñeira, el equilibrio es «una capacidad multifuncional que evoluciona desde la infancia hasta la adolescencia» y que resulta «fundamental» no solo para disminuir el riesgo de caídas, sino también para una correcta «adquisición de habilidades motrices», con la que evitar «una peor adherencia a las actividades físicas y un mayor sedentarismo».

La publicación se presenta como la continuación de una tesis con cerca de 400 escolares para evaluar el equilibrio de la población pediátrica, lo que a su vez le permitió establecer los valores normativos para medir la evolución del desarrollo motor en esta franja de edad. En ella se recomiendan actividades que son acomodadas para mejorar el equilibrio en etapas infantiles.