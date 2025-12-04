Luis Davila firma ejemplares de su nueva selección de viñetas, «Chegar e encher»
El popular ilustrador y colaborador de FARO Luis Davila visitó ayer la librería Cronopios para firmar ejemplares de su última selección de viñetas, «Chegar e encher». Cada año el dibujante y humorista publica un ejemplar con una recopilación de las tiras que publica diariamente en el diario decano, y que llegan ya a su décimo cuarta entrega.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un perro muerde a dos personas y ataca a una menor, en Portonovo
- Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»
- «En nuestra profesión ves cosas tremendas, pero es muy gratificante»
- Una experiencia dulce al completo
- Poio rinde tributo al amor más incondicional
- Segunda mano para compensar el consumismo voraz
- Detenido por agredir a su mujer en una discusión en casa
- «Un error frecuente en menopausia es comer poco por miedo a ganar peso»