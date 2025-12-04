Luis Davila firma ejemplares de su nueva selección de viñetas, «Chegar e encher»

El popular ilustrador y colaborador de FARO Luis Davila visitó ayer la librería Cronopios para firmar ejemplares de su última selección de viñetas, «Chegar e encher». Cada año el dibujante y humorista publica un ejemplar con una recopilación de las tiras que publica diariamente en el diario decano, y que llegan ya a su décimo cuarta entrega.