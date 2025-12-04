El jazz gallego toma las calles

El ritmo sincopado y la improvisación volverán a ser protagonistas en el centro de Pontevedra este mes de diciembre. La concejala Anabel Gulías y Luis Carballo, del Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra (SPJ), presentaron ayer el ciclo “Outono de Jazz”, una iniciativa que no solo busca llenar de música la ciudad, sino reivindicar el talento local en un año clave: el del 25 aniversario de la institución jazzística pontevedresa.

Bajo la premisa de «ocupar los espacios públicos», el ciclo se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos en la plaza de A Peregrina. Será «un acercamiento de este género a todos los públicos, mostrando en un enclave privilegiado la calidad que tenemos», destacó Gulías.

El programa contempla cuatro actuaciones, todas ellas programadas a las 12 horas, los días 6, 7, 13 y 14 de este mes. La organización ha previsto que en caso de lluvia, los conciertos se trasladarán al palco de la música de la Alameda, un espacio que, según los organizadores, ha recuperado su vitalidad y ambiente en los últimos años.

Luis Carballo aprovechó la ocasión para poner en valor el cuarto de siglo de trayectoria del Seminario Permanente de Jazz. Lo que comenzó como un proyecto formativo se ha convertido en una auténtica cantera que nutre la escena nacional y europea. «Pretendemos poner en valor que no solo los músicos internacionales o estatales tienen nivel; los gallegos somos un actor más dentro de este estilo musical», afirmó Carballo, subrayando el orgullo de ver a exalumnos triunfando en sellos de referencia como Fresh Sound.

El ciclo recupera su nombre original, «Outono de Jazz» y busca ser una radiografía del buen estado de salud del jazz gallego, mezclando generaciones de músicos formados en el propio Seminario con nuevas propuestas.

El próximo sábado abrirá el ciclo el Pablo Patiño Cuarteto «Quoma». El contrabajista de Vilagarcía se presenta acompañado por figuras como Javier GdeJazz (trompeta), Pablo Hernández (saxo alto) y Esteban Lavinge (batería), una formación que reúne a pioneros del Seminario con la «generación intermedia».

Al día siguiente será el turno de Xurxo Estévez Trío. Este contrabajista de Cotobade, que cursó su formación durante el difícil año de la pandemia y posteriormente en Cataluña, estará acompañado por Guillermo Guerrero a la guitarra y Miguel Fernández a la batería.

El próximo día 13 actuará Sunil López Trío «Smoke gets in your eyes», liderado por el pianista vigués, junto a Alex Touceda al contrabajo y Chus Pazos a la batería. Finalmente, el domingo día 14 el cierre correrá a cargo de Gloria Pavía y Rafa Morales, quienes ofrecerán una propuesta diferente centrada en el jazz vocal y la guitarra.

Más allá de este ciclo, el Seminario Permanente de Jazz ya prepara su gran cita anual. El próximo 28 de diciembre, el Teatro Principal acogerá el tradicional Concierto de Navidad, que servirá para celebrar oficialmente la edición número 25 del Seminario. Una institución por la que pasan anualmente cerca de 50 alumnos y que ha logrado situar a Pontevedra en el mapa del jazz estatal.

Luis Carballo destacó que «no hace falta autobombo» ya que la trayectoria de los músicos que han salido de estas aulas y que ahora giran por Europa habla por sí sola. Ahora, ese talento vuelve a casa para sonar, a pie de calle, en el corazón de Pontevedra.