El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»

Para incidir en la capacidad, profesionalidad y formación de los agentes, pero también para reclamar más medios humanos y materiales, así como unos derechos laborales «dignos» y que se acabe con la «discriminación» que sufre la Policía Nacional frente a otros cuerpos o fuerzas de seguridad, la Confederación Española de Policía (CEP) destacó a través de FARO la «brillante» intervención de los agentes de la Comisaría de Pontevedra cuando un individuo armado accedió a las instalaciones, hace un par de meses.

A raíz de esa publicación, que algunos confundieron con hechos similares acaecidos tanto en 2023 como en 2011, se ha podido saber que el episodio relatado ahora por la CEP tuvo lugar el pasado 6 de octubre, al filo de las 4.45 horas.

Y sucedió tal y como se avanzaba en FARO, con un individuo que accedía a Comisaría provisto de un cuchillo en lo que parecía un intento de «suicidio policial», tratando de provocar a los agentes para que acabaran con su vida.

Según consta en el expediente policial, y como puede comprobarse en las cámaras de videovigilancia de la propia Comisaría, un varón que llevaba guantes de obra en las manos accedió a las instalaciones, levantando inmediatamente las sospechas del personal de seguridad, que pronto se dio cuenta de que aquel individuo portaba también un cuchillo.

Desde una distancia de seguridad prudencial le pidieron que entregara el cuchillo y que depusiera su actitud amenazante. Pero aquel hombre pedía que le causaran «daño y dolor», dando claros indicios de que lo único que buscaba era morir.

Los agentes llegaron a emplear métodos y medios de defensa no lesivos –incluida una pistola eléctrica–, logrando reducir al individuo cuando rodearon al intruso y, en un despiste, se abalanzaron sobre él y lo desarmaron.

Razón por la cual, como se explicaba ayer en FARO, dos policías fueron propuestos por el Comisario Provincial para ingresar en la Orden al Mérito Policial –la CEP propuso a un tercero– como reconocimiento a su buen hacer a la hora de controlar y reducir a aquel hombre que «buscaba que lo mataran».

En base a todo ello, y tras recordar que el 15 de junio fue apuñalado un agente en Beade (Vigo) –salvó su vida por llevar puesto el chaleco antibalas–, la Confederación Española de Policía (CEP) insiste en «la impunidad de los delincuentes» y la indefensión de los agentes «ante la falta de leyes contundentes que los protejan de los violentos».

Por eso, y porque «los agentes se sienten cada vez más desamparados y desprotegidos por quienes nos dirigen», el sindicato citado insiste en reclamar al Estado «que cumpla sus promesas y deje de discriminar a la policía de todos, que se nos considere como autoridad en el ejercicio de nuestra profesión y que se reconozca esta como de alto riesgo».