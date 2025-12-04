Estudiantes del Carlos Oroza se forman en Sanxenxo
Sanxenxo
Medio centenar de estudiantes del Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra participaron esta semana en una jornada formativa con Viajes InterRías en su sede central de Sanxenxo.
El director comercial de Viajes InterRías, Fabián Buezas, lideró una visita en la que les explicó el funcionamiento de todos los departamentos que conforman el turoperador y todos los servicios que ofrecen y que demandan las agencias con las que trabaja.
La jornada profesional continuó con la visita de este alumnado a los tres hoteles del mismo grupo empresarial a lo que pertenece Viajes InterRías: el Novo Astur Spa, el Carlos I Silgar y el Gran Talaso Hotel Sanxenxo.
