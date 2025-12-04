Ence invierte un millón de euros en sus fábricas

La iniciativa Ence Terra, promovida por Ence y que integra su actividad forestal al completo, continúa avanzando en su plan de inversión y mejora de los parques de madera en las fábricas de Pontevedra y Navia.

El objetivo principal del conjunto de actuaciones que se llevaran a cabo en ambos recintos, en la que la compañía ha invertido más de un millón de euros, es «mejorar la experiencia diaria y la seguridad de los transportistas, operarios y colaboradores que utilizan las instalaciones de recepción de madera y biomasa», afirman desde la compañía.

Para la fábrica de Pontevedra, después de un proceso de mejora de las vías de tránsito, se prevé la instalación de una nueva caseta de espera para transportistas.

Además, se ha reforzado la señalización y se ha puesto en marcha un sistema de información con una pantalla de grandes dimensiones a través de la cual se proporciona información relevante para los transportistas que trabajan en la misma día a día.

En la ciudad pontevedresa también se ha llevado a cabo durante estos últimos días la instalación de intercomunicadores bidireccionales, que «facilitarán la comunicación entre conductores y operarios del parque de maderas», explican.

También, anuncian que ya se han finalizado otras actuaciones clave, como «la señalización luminosa y la instalación de señales fijas».

Estas nuevas inversiones «responden a necesidades operativas y suponen una mejora de la experiencia de los usuarios habituales del parque». Estos servicios «garantizan una mejora en la coordinación de las operaciones, teniendo en cuenta tanto los flujos de tráfico como las necesidades de los usuarios».

De este modo, cada uno de estos cambios está pensado para facilitar el trabajo diario de los colaboradores de Ence Terra «su seguridad, comodidad y acceso a información clara son prioridades en cada decisión que toma la compañía».