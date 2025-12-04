La Dirección General de Tráfico distingue a los gestores pontevedreses
La jefatura provincial destaca «la consolidada trayectoria del colectivo»
Hugo de Dios
Los gestores administrativos de Pontevedra recibieron durante la jornada de ayer los distintivos necesarios que les acreditan para realizar trámites con la Dirección General de Tráfico.
«La entrega de estos distintivos supone mucho más que un reconocimiento: simboliza la confianza que la DGT deposita en nuestro trabajo», deslizaron desde la dirección del Colegio de Gestores Administrativos durante el acto.
Desde la jefatura provincial se destacó también «la consolidada trayectoria del colectivo», recordando su colaboración histórica con la DGT y la «confianza construida a lo largo de los años».
La jefa provincial de Tráfico, María Paz Vázquez, expresó el deseo de que «este camino conjunto continúe durante mucho tiempo, reforzando la calidad del servicio y permitiendo nuevas encomiendas en el futuro».
