Detienen a un conductor que triplicaba la velocidad en Cuntis

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra interceptaron en Cuntis a un conductor que circulaba a 146 km/h en un tramo limitado a 50.

El radar detectó un vehículo circulando con exceso de velocidad en la carretera N-640 a la altura del municipio de Cuntis. En el tramo de la vía donde ocurrieron los hechos mencionados tiene limitada su velocidad máxima por señal específica en cincuenta kilómetros por hora.

Los guardias civiles de tráfico lograron detener la marcha del turismo y su conductor, un varón de 34 años vecino del concello de Valga.

Acto seguido procedieron arealizar la investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial; poniendo tales hechos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de Caldas de Reis.

Las penas a cumplir por este tipo de delitos «pueden llegar a ser de prisión y, en todo caso, de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años», explican desde la Guardia Civil sobre el suceso.