Cuenta atrás para una Navidad «elegante y divertida»

El programa navideño en Pontevedra se prolongará cerca e un mes e incluirá novedades. En la plaza de A Ferrería, epicentro de la ambientación, que se verá reforzada, las innovaciones «tendrán que ver con el cine y el audiovisual» y también habrá «alguna novedad y sorpresa» en la plaza de España, avanza el Concello.

El alcalde visitó ayer la ambientación en A Ferrería, un espacio que «será en su intensidad cuando se saquen las vallas y cuando se enciendan las luces».

Con respecto al encendido del alumbrado, hizo votos porque la lluvia de una tregua. En cualquier caso, la ceremonia se hará igual, si es necesario bajo los paraguas.

El regidor quiso destacar la colaboración de empresas locales como Taller Aberto y ERA Comunicación, como las firmas encargadas del montaje y la decoración, y expresó su convencimiento de que el resultado «va a quedar hermosísimo» para dar la bienvenida a una Navidad «elegante y divertida».