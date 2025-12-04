Cruz Roja rinde homenaje al esfuerzo de sus voluntarios

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra mañana, Cruz Roja quiere homenajear al corazón de la entidad: sus voluntarios. Concretamente, en Pontevedra ya son más de 3.600, quienes han podido atender a más de 26.700 personas en la provincia. El perfil es variado, pero destacan las mujeres de entre 30 y 50 años con estudios superiores.

«El voluntariado es nuestra fuerza, lo que nos impulsa y permite estar cerca de las personas que más nos necesitan», expresa Ferrán Cobertera, director de Voluntariado de Cruz Roja.