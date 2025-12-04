Cruz Roja rinde homenaje al esfuerzo de sus voluntarios
J. Antepazo
Pontevedra
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra mañana, Cruz Roja quiere homenajear al corazón de la entidad: sus voluntarios. Concretamente, en Pontevedra ya son más de 3.600, quienes han podido atender a más de 26.700 personas en la provincia. El perfil es variado, pero destacan las mujeres de entre 30 y 50 años con estudios superiores.
«El voluntariado es nuestra fuerza, lo que nos impulsa y permite estar cerca de las personas que más nos necesitan», expresa Ferrán Cobertera, director de Voluntariado de Cruz Roja.
