Condenado por intento de homicidio en Pontevedra

La Audiencia Provincial de Pontevedra fue ayer escenario del juicio de un delito por intento de homicidio. El acusado se enfrentaba a seis años de cárcel y una indemnización de casi 10.000 euros por tratar de acabar con la vida de su compañero de piso. Ambos habitaban en una vivienda abandonada, carente de servicios básicos, en el barrio de A Seca.

Finalmente, el procedimiento se resolvió mediante mutuo acuerdo entre las partes, ya que el acusado reconoció los hechos y aceptó la pena final: cuatro años de cárcel y 3.000 euros en concepto de reparación de los daños. Asimismo, la prohibición de aproximación a menos de cien metros de la víctima también se redujo de ocho a cinco años, pues el haber hecho efectivo el pago exigido y el encontrarse el procesado bajo los efectos de estupefacientes y de alcohol cuando se produjo la agresión sirvieron como atenuantes.

Los hechos se remontan al 6 de junio de 2024, cuando tuvo lugar una discusión entre ambos mientras se encontraban en el interior de la casa. En el transcurso de la disputa, el ya condenado intentó acabar con la vida de su compañero produciéndole un corte longitudinal en el cuello con una cuchilla de automodelismo, tal y como se indica en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal.

El agredido, tras comprobar que sangraba abundantemente, le solicitó al procesado que le auxiliase, pero este le negó la ayuda y le requisó el teléfono móvil dejándolo así desamparado, por lo que el herido, con un torniquete en el cuello, salió a la calle a pedir ayuda, siendo atendido por un vehículo que circulaba por la confluencia de las calles Casimiro Gómez y Padre Fernando Olmedo en ese momento. Al lugar acudieron varios agentes de la policía y personal de emergencias, que procedieron al traslado del hombre al Hospital Montecelo, logrando salvar su vida, pues pese a la profundidad de la lesión, no afectó a vasos importantes. Eso sí, el crimen le dejó al perjudicado como secuela una cicatriz de diez centímetros.

Por su parte, el procesado había perseguido a su compañero con la cuchilla en la mano con la intención de seguir agrediéndole, pero al ver que era auxiliado decidió huir del lugar, siendo posteriormente detenido por la policía.

Justo antes de desalojar la sala, el condenado pidió perdón al agredido ante el tribunal. «Ahora mismo, lo que necesito para mi bien es salir de prisión lo antes posible para poder tratarme adecuadamente y mejorar mi estado de salud mental y mi físico», concluyó.