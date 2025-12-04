Más de un centenar de profesionales consigue destino fijo en el área sanitaria

El Hospital Provincial de Pontevedra acogió ayer la toma de posesión como personal fijo de 115 profesionales de distintas categorías que prestarán servicios en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, tras la finalización del proceso de concurso de traslados convocado por el Servizo Galego de Saúde.

Así han obtenido destino definitivo 23 facultativos tanto del nivel asistencial de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria (facultativos/as de diversas especialidades, y médicos/as de admisión).

También se incorporan a la asistencia 68 profesionales de diversas categorías sanitarias, enfermeros/as, enfermeros/as especialistas en enfermería pediátrica, matrón/a, fisioterapeutas, técnicos/as superiores en laboratorio de diagnóstico clínico, técnicos/as superiores en imagen para el diagnóstico y técnicos/as en cuidados auxiliares de enfermería. En cuanto al personal de gestión y servicios, se incorporan a la actividad del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés un total de 24 profesionales de distintas categorías celador/a, cocinero/a, costureiro/a, lavandero/a, mecánico/a, salte, auxiliares de la función administrativa, personal de servicios generales y trabajador/a social.