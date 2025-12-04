El CEIP Plurilingüe da Laxe de Marín presenta un proyecto de inclusión

Los alumnos del CEIP Plurilingüe da Laxe, en Marín, también mostraron su apoyo a las personas con discapacidad con motivo del Día Internacional. Lo hicieron mediante un proyecto que tenía como objetivo la promoción de la accesibilidad cognitiva y la inclusión. Para ello, el alumnado de educación infantil y primaria entregó tablones de comunicación con pictogramas, elaborados en el propio centro escolar, en diversos establecimientos colaboradores para facilitar la comprensión y la comunicación en situaciones cotidianas, especialmente para aquellas personas que se benefician de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).

Mediante la actividad, enmarcada en el PDI de centro «Centinelas del legado», los alumnos y las alumnas conectan con el entorno y desarrollan una mirada respetuosa, crítica y comprometida con la diversidad y con la comunidad. Por su parte, el profesorado destaca la participación activa de los estudiantes como «centinelas de la inclusión», difundiendo valores como el respeto, la empatía y el derecho universal a la comunicación.

La iniciativa también pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de incorporar apoyos visuales en los diferentes ámbitos de la vida diaria para crear entornos accesibles».

Con acciones de este tipo, el CEIP da Laxe busca hacer llegar a la ciudadanía recursos que favorezcan una convivencia más inclusiva.

El desarrollo de estos tablones parte del trabajo realizados por el grupo de profesoras de Audición y Lenguaje del CEE Alborada, en colaboración con el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), cuyo valor contribuye de forma decisiva a la promoción de prácticas educativas inclusivas.