El BNG insta al PP a realizar los «proyectos históricos»

El BNG de Sanxenxo insta al Partido Popular a que «trabaje para que el Concello disponga de las inversiones y de los proyectos históricos que permanecen en el olvido desde hace décadas».

Los nacionalistas reaccionan de este modo al mitin que el PP protagonizó en Nantes este pasado fin de semana. Con motivo de este evento, el pabellón polideportivo se limitó a este uso durante varios días. «El acto celebrado por los populares solo sirvió para confirmar lo que desde el BNG venimos denunciando desde hace tiempo: Telmo Martín solo tiene promesas vacías y humo para afrontar lo que resta de mandato», declaran desde el BNG. Además, el grupo de la oposición tilda de «inaudito» que Telmo Martín y Alfonso Rueda presuman de la situación de Sanxenxo. Asimismo, critican que «para el alcalde y para el presidente de la Xunta es un motivo de orgullo que los Centros de Salud estén colapsados, que el gobierno local suba impuestos cuando prometió bajarlos y que haya varias actuaciones e inversiones prometidos que no se hacen realidad. «A día de hoy seguimos esperando por la conexión del polígono con Vilalonga o con el desarrollo de la Ciudad Deportiva que el alcalde prometió hacer en Nantes hace ya más de veinte años», critican desde el BNG.