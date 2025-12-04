Baia Fernández presenta esta tarde su nuevo libro en Poio
H.D.
La escritora gallega Baia Fernández De La Torre presenta en Poio su nuevo libro «O Faiado das Papoúlas» esta tarde a partir de las 20.00 horas en el Casal de Ferreirós. Conocida por su labor como escritora, creadora de contenido en Youtube y entrenadora emocional, presentará en Poio su nueva obra junto a la poeta Elisabeth Oliveira.
Se trata de un libro de poesía intimista con un fuerte carácter reivindicativo y social. La obra profundiza en un desván simbólico, «ese espacio metafórico en el que se guardan las memorias de nuestro linaje y al que debemos acudir para sanar las heridas más profundas del inconsciente», explican desde la organización de la presentación del libro. El volumen está ilustrado por Paula Pereira y diseñado por Martinho Picallo, que contribuyen a crear una obra que invita a la reflexión sobre el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad actual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un perro muerde a dos personas y ataca a una menor, en Portonovo
- Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»
- «En nuestra profesión ves cosas tremendas, pero es muy gratificante»
- Una experiencia dulce al completo
- Poio rinde tributo al amor más incondicional
- Segunda mano para compensar el consumismo voraz
- Detenido por agredir a su mujer en una discusión en casa
- «Un error frecuente en menopausia es comer poco por miedo a ganar peso»