Baia Fernández presenta esta tarde su nuevo libro en Poio

La escritora gallega Baia Fernández De La Torre presenta en Poio su nuevo libro «O Faiado das Papoúlas» esta tarde a partir de las 20.00 horas en el Casal de Ferreirós. Conocida por su labor como escritora, creadora de contenido en Youtube y entrenadora emocional, presentará en Poio su nueva obra junto a la poeta Elisabeth Oliveira.

Se trata de un libro de poesía intimista con un fuerte carácter reivindicativo y social. La obra profundiza en un desván simbólico, «ese espacio metafórico en el que se guardan las memorias de nuestro linaje y al que debemos acudir para sanar las heridas más profundas del inconsciente», explican desde la organización de la presentación del libro. El volumen está ilustrado por Paula Pereira y diseñado por Martinho Picallo, que contribuyen a crear una obra que invita a la reflexión sobre el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad actual.