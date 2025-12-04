El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés cita a 2.100 niños a vacunarse de la gripe en dos días
El Hospital Provincial de Pontevedra recibirá a los menores para tal fin el viernes y el sábado y el de O Salnés solo el viernes
Ambos distritos siguen en el nivel 1 del «plan de invierno»
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés citará a una campaña extraordinaria de vacunación contra la gripe a 2.100 niños de entre seis meses y once años. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una visita que realizó al centro de salud de A Parda con motivo del remate de las obras en la cubierta del edificio.
El conselleiro recordó que la Atención Primaria «es una herramienta fundamental dentro del sistema sanitario público» y que el objetivo de la Xunta de Galicia en este sentido es «protegerla y mejorarla».
«La Atención Primaria es importante durante todo el año, pero adquiere especial relevancia en este período de invierno por la mayor incidencia de las afecciones respiratorias», resumió.
Así, matizó que ya desde el mes de noviembre se ha trabajado en el «plan de invierno» y aprovechó para hacer un llamamiento a la vacunación a la población.
Según detalló, en el Hospital Provincial se vacunará a los niños convocados el viernes en horario de tarde, de 16 a 20 horas, y el sábado en horario de mañana y tarde: de 10 a 1 4 horas y de 16 a 20 horas. Por su parte, en el Hospital do Salnés solamente se vacunará a los menores el viernes (de 16 a 20 horas).
«El objetivo de la vacunación es prever la gravedad de las infecciones respiratorias, pero también disminuir la atención sobre el sistema sanitario: camas hospitalarias y servicios de Urgencias», dijo Caamaño.
«En este momento tenemos 1.050 ingresos», señaló en referencia al dato a nivel gallego, aunque no aclaró la cifra concreta referida al área sanitaria, que sigue en el nivel 1 del «plan de invierno», con un ligero aumento de consultas en Primaria y Urgencias.
Porcentajes de vacunados
Según los últimos datos hechos públicos por la Xunta, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se han vacunado contra la gripe el 77,5% de los mayores de 80 años, mientras que contra el covid el porcentaje baja hasta el 62,3%.
En la franja de edad de los 70 a los 79 años, contra la gripe se han protegido hasta el momento un 66,6% de personas y frente al coronavirus solo el 47,2%.
En cuanto a los que tienen de 60 a 69 años la cobertura frente al virus de la gripe es de tan solo un 39%, de ahí la importancia de incrementar el porcentaje.
Precisamente, el conselleiro de Sanidade indicó ayer que de la campaña extraordinaria de llamamiento de personas de entre 60 y 69 años realizada el pasado fin de semana salieron vacunadas 768 personas en el área sanitaria. Son, eso sí, muchas menos de las que estaban convocadas: 5.000.
«La vacunación es fundamental para mantener el sistema sanitario relajado, porque prevé, fundamentalmente, que los cuadros de infecciones respiratorias sean más leves», recalcó ayer el conselleiro de Sanidade en Pontevedra.
Estudios de Medicina
En cuanto al desmarque de los rectores respecto a las facultades de Medicina, Antonio Gómez Caamaño reiteró que «la Xunta de Galicia sigue apostando por la descentralización, que es la mejor vía para la formación de los estudiantes de Medicina en Galicia». «Esperemos que el sentido común impere y se llegue a un arreglo de última hora», deseó.
Terminadas las obras de mejora integral de la cubierta del centro de salud de A Parda
La cubierta del centro de salud de A Parda ha sido sometida a una reforma integral que ha supuesto una inversión de 95.000 euros, que se suma a otras intervenciones previas de hasta 191.000 euros orientadas a la mejora de la eficiencia energética y el sistema de climatización del edificio.
Tal y como informó ayer el gerente del área sanitaria, José Flores, la cubierta del edificio comenzó a dar problemas de filtraciones al poco de su inauguración. «Cada año íbamos arreglando de forma puntual con parches, pero no acabábamos de conseguir la estanqueidad de la superficie. Ahora apostamos por una solución que nos dijeron como definitiva y a día de hoy, con todo lo que llovió en este mes, no hubo filtraciones y esperemos que esto siga así», resumió.
«Virxe Peregrina fue el primer centro de salud que se postuló como inicio de humanización y tenemos pendiente cometer esas obras, que se iniciarán a principios del año que viene, para cambiar la distribución de la entrada, para hacer más amable esa área, para contar nuestros problemas sin estar en un mostrador de entrada», aclaró el gerente del área sanitaria.
Virxe Peregrina, en 2026
También en el centro de salud Virxe Peregrina se van a llevar a cabo trabajos, pero de otro tipo. Se enmarcan en un plan que la Consellería de Sanidade tiene en Atención Primaria a nivel Galicia, consistente en la humanización de las áreas administrativas.
