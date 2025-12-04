El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés cita a 2.100 niños a vacunarse de la gripe en dos días

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés citará a una campaña extraordinaria de vacunación contra la gripe a 2.100 niños de entre seis meses y once años. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una visita que realizó al centro de salud de A Parda con motivo del remate de las obras en la cubierta del edificio.

El conselleiro recordó que la Atención Primaria «es una herramienta fundamental dentro del sistema sanitario público» y que el objetivo de la Xunta de Galicia en este sentido es «protegerla y mejorarla».

«La Atención Primaria es importante durante todo el año, pero adquiere especial relevancia en este período de invierno por la mayor incidencia de las afecciones respiratorias», resumió.

Así, matizó que ya desde el mes de noviembre se ha trabajado en el «plan de invierno» y aprovechó para hacer un llamamiento a la vacunación a la población.

Según detalló, en el Hospital Provincial se vacunará a los niños convocados el viernes en horario de tarde, de 16 a 20 horas, y el sábado en horario de mañana y tarde: de 10 a 1 4 horas y de 16 a 20 horas. Por su parte, en el Hospital do Salnés solamente se vacunará a los menores el viernes (de 16 a 20 horas).

«El objetivo de la vacunación es prever la gravedad de las infecciones respiratorias, pero también disminuir la atención sobre el sistema sanitario: camas hospitalarias y servicios de Urgencias», dijo Caamaño.

«En este momento tenemos 1.050 ingresos», señaló en referencia al dato a nivel gallego, aunque no aclaró la cifra concreta referida al área sanitaria, que sigue en el nivel 1 del «plan de invierno», con un ligero aumento de consultas en Primaria y Urgencias.

Porcentajes de vacunados

Según los últimos datos hechos públicos por la Xunta, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se han vacunado contra la gripe el 77,5% de los mayores de 80 años, mientras que contra el covid el porcentaje baja hasta el 62,3%.

En la franja de edad de los 70 a los 79 años, contra la gripe se han protegido hasta el momento un 66,6% de personas y frente al coronavirus solo el 47,2%.

En cuanto a los que tienen de 60 a 69 años la cobertura frente al virus de la gripe es de tan solo un 39%, de ahí la importancia de incrementar el porcentaje.

Precisamente, el conselleiro de Sanidade indicó ayer que de la campaña extraordinaria de llamamiento de personas de entre 60 y 69 años realizada el pasado fin de semana salieron vacunadas 768 personas en el área sanitaria. Son, eso sí, muchas menos de las que estaban convocadas: 5.000.

«La vacunación es fundamental para mantener el sistema sanitario relajado, porque prevé, fundamentalmente, que los cuadros de infecciones respiratorias sean más leves», recalcó ayer el conselleiro de Sanidade en Pontevedra.

Estudios de Medicina

En cuanto al desmarque de los rectores respecto a las facultades de Medicina, Antonio Gómez Caamaño reiteró que «la Xunta de Galicia sigue apostando por la descentralización, que es la mejor vía para la formación de los estudiantes de Medicina en Galicia». «Esperemos que el sentido común impere y se llegue a un arreglo de última hora», deseó.