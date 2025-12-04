Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto informativo sobre Palestina en O Gorgullón

El centro social de O Gorgullón celebra hoy a las 20 horas un acto organizado por Galiza Nova en el que Fayez Badwi, activista y exportavoz del Frente Popular para la Resistencia Palestina, informará sobre la situación en Gaza. Fayez Badawi recuerda que el genocidio israelí contra la población palestina «cuenta con la complicidad de la Unión Europea».

