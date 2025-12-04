Acto informativo sobre Palestina en O Gorgullón
El centro social de O Gorgullón celebra hoy a las 20 horas un acto organizado por Galiza Nova en el que Fayez Badwi, activista y exportavoz del Frente Popular para la Resistencia Palestina, informará sobre la situación en Gaza. Fayez Badawi recuerda que el genocidio israelí contra la población palestina «cuenta con la complicidad de la Unión Europea».
