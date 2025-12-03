Vilaboa mantendrá el próximo año la «deuda cero» municipal

El Concello de Vilaboa ha aprobado un presupuesto para el año 2026 que asciende a 4.422.016,93 euros. Se mantiene la situación de «deuda cero» en un proyecto «continuísta respeto al año anterior, con un ligero incremento del 0,35%», según el gobierno local.

En el capítulo de gastos, destaca el de personal para reforzar departamentos clave como urbanismo, servicios sociales y medio ambiente. El gasto corriente se incrementa un 1,63% respecto a 2025, con especial atención al Servicio de Axuda no Fogar (462.500 euros) y se mantienen también programas de igualdad, transporte para víctimas de violencia de género y actividades culturales y de dinamización económica, con una dotación conjunta de 110.000 euros.

Las transferencias corrientes crecen un 12%, con apoyo a la Escola de Música, a la Asociación Cultural Cobres, a las Anpas y a las entidades deportivas y vecinales. Otro de los gastos de este capítulo es el pago a Sogama por la basura generada, aunque el compostaje en Vilaboa reduce cada año a factura que para 2026 está prevista en 160.000 euros.

En inversiones, el presupuesto contempla actuaciones relevantes como la adquisición de terreno para aparcamiento en el Centro Social de O Picho (25.000 euros), mejoras en las escuelas infantiles (50.000 euros), la reforma de la casa de cultura de Paredes (48.000 euros) y diversas obras de infraestructura (123.000 euros).

El gobierno local aceptó dos de las tres propuestas presentadas por el BNG pero sin dotación presupuestaria. Una es la creación de un catálogo de simbología fascista, para que un comité de expertos decida su retirada o de su reasignación. El gobierno local asumió también la sugerencia nacionalista de buscar una parcela idónea para crear una zona de autocaravanas en el municipio. La tercera, relativa a la compra de suelo para poner a disposición de la Xunta para la construcción de vivienda pública, fue rechazada ya que Vilaboa carece de suelo urbanizable mientras no cuente con una red de abastecimiento de agua solvente.