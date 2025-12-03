Taller de musicoterapia y salud buco-dental
La Escuela de Salud Pública de Pontevedra organiza dos actividades esta semana: un taller de musicoterapia y un coloquio, abierto a preguntas, sobre salud buco-dental. Ambas citas tendrán lugar mañana jueves a las 10 y 17 horas, respectivamente, en la sala Valdecorvos de la Casa Azul, para promover el bienestar y hábitos saludables.
