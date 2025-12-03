El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, niega con rotundidad la existencia de un presunto intento de secuestro de un niño de 11 años en las calles de Pontevedra, limitándose todo, aparentemente, a un conflicto familiar protagonizado por el propio niño.

Al lamentar la alarma social que pudo haberse generado de manera injustificada, el subdelegado hace referencia a lo sucedido la semana pasada en la ciudad del Lérez, cuando se advirtió de que estaba siendo investigado el «supuesto» secuestro, aunque dejando en el aire otras hipótesis que la Policía Nacional manejaba.

Ahora Abel Losada aclara lo sucedido remarcando que la Policía Nacional «ha podido confirmar» que ese «supuesto intento de secuestro» del menor «nunca existió y fue una invención».

El subdelegado del Gobienro en Pontevedra. / Rafa Vázquez

Lo que no queda del todo claro es quién lo inventó, si el niño o la familia. Si bien es cierto que lo verdaderamente importante ahora para los pontevedreses es dejar claro que no hubo intento de secuestro alguno.

Y eso es lo que hace el subdelegado cuando remarca que «no hubo ni furgoneta, ni hombre encapuchado, ni nada de lo relatado» en base al testimonio inicial del menor.

De este modo, sacando a relucir la intervención del relato, lo que pretende Abel Losada no es solo desmentir la denuncia realizada por la familia, sino arrojar luz sobre este asunto «para dar tranquilidad a la ciudad y a los pontevedreses».

Sobre todo a aquellos «que tienen hijos» y podían estar innecesariamente preocupados, «por ser Pontevedra una ciudad peatonal en la que los niños caminan solos habitualmente».

Pero Pontevedra no es solo una ciudad peatonal, sino también una «ciudad segura», de ahí que Abel Losada insista en que tanto los menores como sus familias pueden estar tranquilos.

También aprovecha la aclaración y el llamamiento a la calma para volver a destacar la profesionalidad y eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues cree que ha quedado nuevamente patente al «esclarecer de manera impecable» este turbio asunto hasta concluir que «realmente no pasó nada».

Por cierto, que Abel Losada también rompe una lanza en favor del conjunto de la sociedad pontevedresa, pues a pesar de la alarma inicial que pudo haber generado el supuesto e inexistente secuestro que habría tenido lugar el jueves y se conoció el viernes, supo «mantener la tranquilidad».

Ya se había aclarado en FARO DE VIGO que la noticia del inexistente secuestro se sustentaba en unos testimonios que estaban siendo investigados en detalle desde el primer momento y situaban los hechos en las inmediaciones de la pasarela de la calle Doce de Novembro.

La alerta fue dada a través de las redes sociales y hablaba de un menor que transitaba por la zona cuando a su lado se paró una furgoneta blanca. Para añadir que alguien abrió el portón del vehículo desde el interior para agarrar por el brazo al niño con intención de «raptarlo». Y no lo habría conseguido porque «logró soltarse y escapar».

Todo eso es falso, y de ahí la contundente aclaración de la Subdelegación del Gobierno, recordando que en la denuncia inicial no se aclaraba si el niño había sido agarrado desde el interior de la furgoneta, por lo que desde el principio se rogaba prudencia hasta aclarar lo sucedido.