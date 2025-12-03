Sanxenxo activa la campaña «Stop toalliñas» en los centros educativos

El Concello de Sanxenxo, en colaboración con la concesionaria Espina y Delfín, ha puesto en marcha la campaña «Stop Toalliñas» para concienciar al alumnado de la problemática medioambiental que causa tirar toallitas por el inodoro. Los concejales de Medio Ambiente, Yago Torres, y de Educación, Nati Parada, asistieron a la charla que la técnica de Medio Ambiente, Mela Deza, realizó en los colegios de Nantes, Cruceiro y Telleiro. La actividad continuará en los colegios de Portonovo, Abrente, Magaláns y A Florida para los alumnos de 3º y 4º de Primaria.

A través de un vídeo, un díptico y unas pegatinas, acompañados de sus correspondientes explicaciones, se busca poner fin a un problema que causa un importante gasto al Concello y un problema medioambiental. Cada año se recogen 80 toneladas de residuos en el inodoro que supone un gasto de 240.000 euros en reparaciones y trabajos de limpieza de la red de saneamiento. La idea es que los tutores puedan seguir trabajando el tema en el aula y que el mensaje llegue a sus hogares.

El principal objetivo de esta campaña es concienciar a los estudiantes de que las toallitas no son biodegradables.