El Provincial vacuna al 13% de los convocados

La Consellería de Sanidade reforzó este fin de semana la campaña de vacunación contra la gripe con motivo del inicio precoz de la onda epidémica. En el caso de Pontevedra, fueron convocadas 5.000 personas de entre 60 y 69 años. Sin embargo, solo acudieron 633, lo que representa un 13% de las personas citadas. En toda Galicia, más del 56,8% de los mayores de 60 años ya están vacunados.