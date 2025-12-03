El PP de Poio celebrará su cena de Navidad el próximo día 13

El PP de Poio celebrará su tradicional cena de Navidad con afiliados y simpatizantes el sábado día 13, a las 21.00 horas, en el restaurante La Nueva Parada, en Combarro. El encuentro contará con la ambientación musical del Grupo Azabache. Las invitaciones pueden reservarse hasta el martes 9 llamando o enviando un WhatsApp a los teléfonos 648 043 571 y 986 77 22 25, mediante correo electrónico a la dirección ppdepoio@gmail.com o con un mensaje en las redes sociales del PP de Poio. También podrán adquirirse y recogerse en la sede local, los lunes de 19.30 a 22.00 horas, y en los locales habituales.