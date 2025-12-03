Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Poio celebrará su cena de Navidad el próximo día 13

REDACCIÓN

Poio

El PP de Poio celebrará su tradicional cena de Navidad con afiliados y simpatizantes el sábado día 13, a las 21.00 horas, en el restaurante La Nueva Parada, en Combarro. El encuentro contará con la ambientación musical del Grupo Azabache. Las invitaciones pueden reservarse hasta el martes 9 llamando o enviando un WhatsApp a los teléfonos 648 043 571 y 986 77 22 25, mediante correo electrónico a la dirección ppdepoio@gmail.com o con un mensaje en las redes sociales del PP de Poio. También podrán adquirirse y recogerse en la sede local, los lunes de 19.30 a 22.00 horas, y en los locales habituales.

TEMAS

