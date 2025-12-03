«Portu», una vida de entrega a la Diputación

La Diputación bautiza con el nombre de José Manuel Pérez, Portu, el auditorio de Príncipe Felipe en homenaje a un trabajador que «abanderó a la perfección a vocación de servicio de la institución», cuentan.

«Será un recordatorio que quedará para nuestra historia, destacando la importancia de cambiar el ceño fruncido por una sonrisa, eso hacía Portu cada día», rememora el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Darle su nombre al auditorio de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, es el reconocimiento de la provincia al trabajador recientemente fallecido cuya vida «siempre estuvo ligada a la Diputación y que deja para siempre una profunda huella en la Administración provincial».

El acto reunió a familiares, amigos, compañeros y representantes del gobierno provincial para recordar su figura. Un emotivo encuentro en el que, después de descubrir la placa con su nombre a la entrada del auditorio, se repasó la vida del extrabajador, «desde su infancia en Príncipe Felipe hasta su vida laboral en los servicios de mantenimiento y protocolo de la Administración».

También se recordó su etapa como futbolista del Pontevedra y su papel a la hora de dinamizar la actividad social y lúdica como organizador de las actividades navideñas o del Carnaval.

«Cada vez que nos sentemos en este auditorio, entremos en Príncipe Felipe o nos juntemos para celebrar lo que nos une, tendremos siempre presente la una persona que dedicó su vida a atender a los demás, a un trabajador que supo convertir un centro de trabajo en hogar; y a compañeros de trabajo, en familiares, un amigo que se fue antes de tiempo, pero que deja una huella eterna», subraya López.