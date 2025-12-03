Pontevedra quiere incluir el Pabellón o la Illa das Esculturas en los bienes del litoral

El Concello de Pontevedra ha planteado a la Consellería de Medio Ambiente la inclusión en su Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral de un listado de al menos siete elementos que no figuran en ese listado, pero sí aparecen en el documento que elabora en la actualidad el ayuntamiento.

El catálogo de la Xunta incluye el puente de O Burgo, el de Ponte Sampaio sobre el Verdugo y otros elementos más, pero el Concello ha plantead que se amplíe con otros inmuebles levantados a orillas del río Lérez, como el Pabellón de Deportes, el Pazo da Cultura y el Recinto Ferial, el edificio original, de forma elíptica, de la gasolinera de O Burgo, así como el Mercado de la calle Sierra. También se propine la incorporación de la Illa das Esculturas y la antigua nave de piragüismo de Ponte Sampaio, a orillas del Verdugo.

Así lo indicó ayer el concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña, tras una comisión de esta departamento que dio luz verde a una nueva licencia en los terrenos de la antigua Tafisa. se trata de un inmueble residencial promovido por una cooperativa. Además, se analizaron varias propuestas de crear viviendas de uso turístico en Michelena o la plaza de A Verdura.

Por otra parte, el edil hizo un balance de la actividad de concesión de licencias a lo largo de 2024, última año con los datos cerrados. Así, explicó que se otorgaron licencias de construcción de seis edificios para un total de 243 hogares, junto con otras 15 viviendas unifamiliares, lo que da un total de 258. Además, se otorgaron varias licencias de primera ocupación, en concreto para siete bloques con 266 hogares y 13 más unifamiliares.

Las previsiones para 2025 es alcanzar unas cifras similares, «quizás algo superiores y se constata que la construcción avanza a buen ritmo, pero sin ser desbocado, sino sostenido en el tiempo», según Oubiña.