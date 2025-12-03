Pontevedra y Marín encabezan el descenso del paro en la comarca en noviembre

Los 14 municipios de la comarca de Pontevedra cerraron el pasado mes de noviembre con un total de 7.899 parados inscritos en las listas de demandantes de empleo, lo que supone un ligero descenso de 13 personas con respecto a octubre. Son seis los municipios en los que se contabiliza un menor número de desempleados, con Marín a la cabeza, al contar con 24 inscritos menos y situarse en 1.021 al inicio de diciembre. A continuación aparece Pontevedra, que cuenta con 13 parados menos y suma ahora 3.813, el 48% de todos los registrados en la comarca. Por su parte, en Caldas se detalla un descenso de 10 desempleados, hasta situarse en 366, mientras que Poio tiene cinco parados menos, y cae a 706. Moraña completa la lista de municipios con evolución positiva, con 8 registros menos y un total de 161. Sanxenxo, por su parte, es donde más crece el paro, con 22 desempleados más y suma 481. En Vilaboa son nueve más, hasta los 240, y siete de aumento en Ponte Caldelas, con 324. Cuntis registra 182 (tres más), Barro 152 (uno más), Cerdedo-Cotobade tiene 181 (dos más), Campo Lameiro crece en uno, hasta 51, y A Lama tiene 122, tres más.