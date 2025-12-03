El parque infantil de Carballedo tendrá adaptación climática

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acompañado por el teniente de alcalde Fernando Vázquez y el concejal Javier Lois, Chufi visitaron las obras de humanización y adaptación climática del parque infantil de Carballedo que cuenta con una inversión de 47.000 euros afrontado gracias a la colaboración entre la Xunta y el Concello.

El proyecto contempla la instalación de una pérgola de madera que proporcionará sombra y protección frente a las inclemencias del sol. Asimismo, se acondiciona el suelo mediante la colocación de un pavimento ecológico tipo celosía de hormigón, una verja que permite el crecimiento de la hierba entre sus alveolos y favorece un mejor drenaje. Este sistema garantizador una mayor armonía con el entorno natural, reduce la impermeabilización del terreno y contribuye a la creación de espacios más sostenibles.

La intervención está incluida dentro del programa Galicia Refuxio Climático, promovido por la Xunta que busca la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza.