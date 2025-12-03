Novos Cinemas reúne al talento audiovisual contemporáneo

El próximo martes 9 arranca la décima edición de Novos Cinemas, el Festival Internacional de Cinema de Pontevedra, que incluye la proyección de películas de 18 nacionalidades.

El aniversario llega acompañado del nacimiento de TerraLab y Ágora, dos espacios dedicados a la formación y a la industria cinematográfica, promoviendo encuentros con profesionales del sector.

Durante la presentación, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, destacó el orgullo que supone para Pontevedra acoger un festival que nació de la mano de la ciudad: «Novos Cinemas representa a la perfección el espíritu creativo e innovador de Pontevedra. Es un proyecto que lleva diez años proyectando el nombre de la ciudad al mundo y que refleja nuestra apuesta por una cultura viva, participativa y abierta a la contemporaneidad».

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, declaró que el festival «es una cantera de talento y de ilusión, un proyecto que creció con rigor y con cariño y que ya forma parte de la identidad cultural de Pontevedra. Nuestro compromiso es seguir reforzando esta colaboración para que Novos Cinemas pueda continuar ofreciendo oportunidades a quien da sus primeros pasos en el cine», destacando la importancia del festival también a la hora de «poner el nombre de Pontevedra a nivel internacional».

Todas estas proyecciones tendrán lugar en el Teatro Principal. «Abrimos y cerramos con dos cineastas de Marín», comenta Suso Novás, director artístico.