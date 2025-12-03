Marín logra ampliar una línea de bus para unir el centro con O Campo

Once minutos, con una frecuencia diaria y, ahora, con dos paradas más. Así es la línea de transporte público que conecta Ruanova (O Campo) con el centro de Marín, ampliada desde el lunes y en la que se montaron la alcaldesa, María Ramallo, y el concejal, Pablo Novas, acompañando a vecinos de la parroquia.

Una de las nuevas paradas. | FdV

Esa línea, que sale a las 10.00 horas y regresa a las 13.00, ya tenía paradas en el aparcamiento de O Campo, en Castro, en A Porteliña, en Moreira y en Cidrás. Con la ampliación, se consiguieron paradas en Ameal y en Ruanova, para favorecer al vecindario de toda la parroquia de O Campo, que antes se veía obligada a bajar hasta el aparcamiento disuasorio frente al cementerio para poder coger un autobús a Marín.

«Hace algo más de un año, desde el Concello pedimos que se creara esta línea para fomentar el uso del transporte público y seguir mejorando la vertebración de las parroquias del rural con el casco urbano», explicó la alcaldesa, que pudo hablar a lo largo del viaje con los vecinos que son usuarios de este servicio «y que en muchos casos son personas jubiladas, que no tienen vehículo propio o no conducen y que acuden al centro a hacer recados, gestiones, compras, vida social…».

La ampliación de la línea fue solicitada a la Xunta de Galicia por parte de la Asociación de Vecinos de O Campo y ahora se complementa con la línea que va por Allariz, que sale a las 9.30 horas y vuelve a las 12.00 (12.30 en verano) y y que tiene una duración de 21 minutos. En este caso, se reestructuró el trayecto para poder cubrir los núcleos de A torre y Cernello y desde ahí, conectarse con Iglesario, Allariz, Miñán, Troncosa, Silvestre, Cadrelo, Pazo Cadro, Pardavila, Pardavila Canteira, Vista Alegre y Coirados, hasta llegar al centro de Marín.

«Con estas dos líneas se cubre prácticamente toda la zona interior del municipio con un servicio diario de transporte público, tal y como ya contaba la zona del litoral, a través de la línea que viene desde Cangas, tratando así de favorecer estos desplazamientos y de dotar al vecindario del rural de servicios esenciales que les faciliten la vida», finalizó la regidora.